Lohnliste veröffentlicht: 8,1 Millionen – Nati-Star Shaqiri ist Topverdiener der MLS

Mit Chicago Fire läuft es für Xherdan Shaqiri bislang nicht nach Plan. Der Nati-Star mit über 100 Länderspielen liegt in der Liga mit seinem Verein derzeit auf dem letzten Platz der Eastern Conference. Aus elf Spielen holte das Team um den 30-Jährigen nur zehn Punkte. Das grösste Problem: Erst acht Tore brachte Fire zustande. Immerhin: Shaqiri war an fast 50 Prozent der Treffer direkt beteiligt (2 Tore, 1 Assist).

In einer Kategorie liegt Shaqiri aber derzeit an der Spitze – im Gehalt. Am Dienstag wurde von der MLSPA, der Spielergewerkschaft der Liga, die Gehaltsliste veröffentlicht. Diese zeigt: Der Schweizer verdient knapp 8,1 Millionen Franken.