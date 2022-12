Geschenkideen für Autofans

Baby Racing Set von Yamaha

Keiner ist zu klein, um ein Auto- oder Töff-Fan zu sein. Von Yamaha gibts für Babys ein «Paddock Blue Racing Blue»-Geschenkset, bestehend aus einer Mütze, Socken und einem süssen Strampler mit Druckknöpfen, um das Wickeln des Babys zu erleichtern. Preis: 48 Franken.

Yamaha



Faltbarer Bulli-Grill von Volkswagen

Für alle Outdoor- und VW-Bulli-Liebhaber hat Volkswagen einen faltbaren Grill mit einem T2-Camper-Motiv parat, der dich überallhin begleitet und für schmackhafte Würste an einem lauen Sommerabend sorgt. Er ist einfach aufgebaut und geputzt – die Kohleschale kann herausgenommen werden. Preis: 99 Franken.

Volkswagen

R5-Bluetooth-Walkman zum 50. Jubiläum des Renault R5

Auf die Plätze, fertig, spulen! Fans des Renault R5 können das Kultmobil jetzt mit einem weiteren legendären Gadget der 70er-Jahre feiern. Und zwar mit einem modernisierten Walkman namens «PlayeR5» mit einem vom Renault 5 inspirierten Design. Preis: 189 Euro.

Renault

Ohrhörer aus Acetat von Lamborghini

Für Lamborghini-Fahrerinnen, die mal nicht ihren Motor, sondern Musik hören wollen, sind diese Acetat-Ohrhörer genau das passende Geschenk zu Weihnachten. Sie sind in Schwarz und Grün erhältlich, den offiziellen Farben des Motorsportteams Automobili Lamborghini, und verfügen über das charakteristische Y-Motiv von Lamborghini in einer eleganten Aufbewahrungsbox in Edelstahl. Preis: 338 Franken.

Lamborghini



Ice Experience von Audi

Die Audi Ice Experience in Davos ist das ultimative Winterfahrtraining für Audi-Fans. Die Bündner Winterlandschaft bietet ein unvergleichliches Fahrvergnügen vor imposanter Kulisse. Als besonderes Highlight bringen Experten und Expertinnen den Teilnehmenden bei, auf blankem Eis zu driften und dabei bis zu 646 PS im Audi RS e-tron GT im Zaum zu halten. Das ist Adrenalin pur und wird jedem lange in Erinnerung bleiben. Preis: 590 Franken.

Audi

Sportsitze von Sparco fürs Büro oder Wohnzimmer

Entspannung oder Rennfeeling mal anders: Von Sparco gibts eine Komfortliege für das Geschäftsbüro oder das eigene Wohnzimmer, welche wenig Platz benötigt und in der sich Autofans trotzdem wie in einem Rennwagen fühlen können. Die zurückgelehnte Sitzposition ist ideal zum Relaxen, Lesen, Gamen oder auch für einen Power Nap. Preis: 870 Franken.

Sparco

Smartwatch aus Carbonfaser von Bugatti

Bugatti hat das neueste Modell seiner in Zusammenarbeit mit VIITA Watches entstandenen innovativen digitalen Smartwatches vorgestellt. Die Carbone Limited Edition wird nur 2500 Mal produziert. Und ist nicht nur die weltweit erste Smartwatch in limitierter Auflage, sondern auch die erste mit einem vollständig aus Carbonfaser gefertigten Gehäuse. Wie bei Bugattis Hypersportwagen kommen nur die besten Materialien, erstklassiges Design und höchste Handwerkskunst in Betracht. Preis: 2590 Euro.

Bugatti

Limitiertes Premium-Bike von Polestar

Die in Zusammenarbeit mit dem schwedischen Premium-Bike-Hersteller Allebike entworfene und produzierte Polestar-Version des Alpha-Modells eignet sich für Tagestouren in jedem Gelände, ob du dich nun für Downhill, Cross-Country oder Singletrails entscheidest. Dank seiner progressiven Geometrie, des effizienten Pedalsystems und der massgefertigten Dämpfer von Öhlins ist es der perfekte Begleiter am Berg. Preis: 11’880 Franken.

Polestar