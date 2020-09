8 Dinge, die du morgens nicht tun solltest

Den Zmorge weglassen

Es spielt nur eine untergeordnete Rolle, was du am Morgen isst. Egal, ob das Rührei mit Speck oder eine Avocado mit Vollkornbrot ist: Wenn du dir am Morgen Zeit nimmst, in Ruhe etwas zu essen, kannst du deinen Tag danach mit der nötigen Energie angehen. Wer zu den Menschen gehört, die am Morgen gar nichts runterkriegen, der könnte es mit einem Smoothie (selbst gemacht, in den gekauften ist viel Zucker!) probieren. Zwar gilt das Frühstück als wichtigste Mahlzeit des Tages, sich selbst zum Essen zwingen ist aber auch nicht zielführend.