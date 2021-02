Harry kann fluchen

Harry kennt den Text von «The Fresh Prince of Bel Air»

Harry hat eine schwache Blase

Meghan hat die Nase voll vom Umziehen

Corden will Meghan (39) in den Villen-Kauf einweihen. «Gib mir dein Telefon», sagt er zu Harry und wählt ihre Nummer. Die Herzogin nimmt ab und reagiert überrascht. «Hey Meghan, hör zu», so Corden. «Ich bin hier mit dem grossen Mann, kennst du dieses Haus hier? Das ist das Haus von ‹The Fresh Prince of Bel-Air›. Und ich finde, ihr solltet hier leben. Ich glaube nicht, dass es etwas Cooleres gäbe: Du wärst ‹The Fresh Princess of Bel-Air›.» Meghan lehnt lachend ab. «Ich glaube, wir sind genug umgezogen.»