Hilft Vitamin D gegen Corona?

Die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung stellte im Oktober in einem Positionspapier einen Bezug zwischen dem Coronavirus und Vitamin-D-Mangel her. Kurz danach ist dieses Papier von der Website verschwunden. Sie habe nicht den Eindruck erwecken wollen, dass Vitamin D an die gesamte Bevölkerung zur Bekämpfung des Coronavirus abgegeben werden müsse, schreibt die SGE in einer Mitteilung.