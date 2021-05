8 feine Popcorn-Rezepte fürs verregnete Wochenende

Als in den 20er-Jahren das Kino in den USA entstand, startete auch Popcorn, als beliebtester Filmsnack der Welt, seinen Siegeszug. Warum man zum Filmschauen ausgerechnet gepufften Mais isst, weiss niemand so genau. Doch kaum ein Duft erinnert so sehr an einen Kinoabend wie der von salzigem oder süssem Popcorn. Dieses Gefühl kannst du easy zu dir nach Hause bringen.

Dir ist Salz oder Zucker als Würze zu lahm? Zum Glück lässt sich Popcorn auf viele weitere Arten würzen, marinieren oder veredeln. Wir zeigen dir acht spannende Kreationen fürs Serien-Wochenende.

Karamell-Popcorn

Verführerische Knabberei. Instagram/Boy.eatsworld

Das Popcorn bereitest du ganz normal zu (gilt auch für die anderen sieben Rezept-Ideen – ein How-To findest du ganz unten). Für das Karamell nimmst du Butter, eine Prise Salz, Honig und Zucker und bringst alles zum Kochen. Unter Rühren 5-7 Minuten köcheln lassen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Dann weitere 5-10 Minuten offen kochen lassen, bis ein helles Karamell entsteht. Das fertige, etwas abgekühlte Karamell giesst du über das Popcorn, vermengst alles gut – fertig. Falls du Fan von Salty Caramel bist, gibst du einfach noch etwas mehr Salz dazu.

Sweet & Spicy Chili-Popcorn

Ein scharfer TV-Snack. Instagram/Koreanpantry

Dieser scharfe Snack ist easy. Du nimmst Ahornsirup und Chiliflocken nach Geschmack, gibst alles zusammen in eine Pfanne mit geschmolzener Butter und verrührst die Zutaten gut. Danach kommt die Mischung über dein Popcorn. Bei Bedarf kannst du etwas nachsalzen. Tipp für ganz Faule: Das Popcorn kann man auch einfach in gekaufter Sweet-Chili-Sauce schwenken.

Kokos-Limetten-Popcorn

Zu diesem Rezept empfehlen wir «Pirates of the Caribbean». Unsplash/Maria Jesus Errazuriz

Für dieses exotische Popcorn nimmst du Butter, Honig, Limettensaft, Zimt- und Ingwerpulver und erhitzt alles in einem kleinen Topf, bis die Butter geschmolzen ist. Dann alles gut miteinander verrühren und übers Popcorn geben.

Rosmarin-Popcorn

Rosmarin gibt deinem Popcorn einen mediterranen Touch. Instagram/Vomary_Garten

Was ein bisschen Kräuter für einen Unterschied machen können! Gibst du zu deinem Popcorn etwas Salz und frischen, fein gehackten Rosmarin, hast du plötzlich ein völlig neues Popcorn-Erlebnis.

Vanille-Kurkuma-Popcorn

Kurkuma ist fein und gesund – auch auf Popcorn. Versprochen. Instagram/Afamiliaffair_blog

Für dieses Rezept schwenkst du das in Rapsöl gepoppte Popcorn einfach in gemahlenem Kurkuma und gibst nach Belieben etwas Vanille dazu. Die Kombination ist ziemlich überzeugend.

Parmesan-Popcorn

Käsig, würzig, fein – das Parmesan-Popcorn. instagram/rett_skje_og_vaffel

Hierfür träufelst du einfach etwas Olivenöl über das noch warme Popcorn, gibst zirka fünf Esslöffel geriebenen Parmesan dazu, würzt das Ganze mit etwas Knoblauchpulver und schwarzem Pfeffer und schon hast du eine herrlich würzige Popcorn-Variation.

Peanut-Butter-Popcorn

Popcorn mit Erdnussbutter – amerikanischer geht kaum. Instagram/regiaalos30

Falls du dir am Weekend US-amerikanische Filme reinziehst, darf Peanut-Butter-Popcorn nicht fehlen. Weil Erdnussbutter per se schon ziemlich stark gewürzt und fetthaltig ist, ist die Zubereitung denkbar einfach. Du schmilzt die Erdnussbutter einfach mit ein bisschen Kokosfett in der Pfanne und gibst sie über das warme Popcorn. Done.

Pizza-Popcorn

Dieser Snack nimmt dir eine schwierige Entscheidung ab. Instagram/herbypop

Du kannst dich nicht zwischen Pizza und Popcorn entscheiden? Dann mach einfach Pizza-Popcorn. Den Pizzageschmack kriegst du so hin: 2 EL Hefeflocken, 1 EL Tomatenmark, 1 TL Oregano, 1 TL Basilikum, 1 TL Salz, 1/2 TL Knoblauchpulver und etwas Pfeffer mit Olivenöl in eine Pfanne geben, erhitzen und gut miteinander vermischen, danach das Popcorn in die Pfanne geben und dafür sorgen, dass alles gut vermischt ist.

Basics: How to Popcorn

Wie bereitest du dein Popcorn am liebsten zu? Verrate uns dein Rezept in den Kommentaren.