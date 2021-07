Kathmandu, Nepal : 8 Geschwister besteigen den Mount Everest und brechen Rekorde

Das Bergsteigen wurde der jungen Nepalesin Nima Lhamu Sherpa quasi in die Wiege gelegt. Nun hat die junge Frau mit ihrer Familie etwas erreicht, was sonst noch niemand geschafft hat.

Nima Lhamu Sherpa (zweite von links) begleitete die Lehrerin Tsang Yin-hung (Mitte) aus Hongkong bei ihrem Aufstieg in Rekordzeit. Mit 25 Stunden und 50 Minuten ist Tsang Yin-hung die schnellste Frau, die auf dem Everest war.

Die Nepalesin Nima Lhamu Sherpa wusste schon als kleines Mädchen, dass sie ganz nach oben wollte zum Dach der Welt. Um sie herum in ihrem Heimatdorf in der Region Rolwaling auf rund 4000 Metern im Himalaya tun das viele Männer und auch einige Frauen. Sie steigen immer wieder bis zum höchsten Punkt der Erde hoch, dem Mount Everest. Viele leben dort davon, Bergsteigerinnen und Bergsteiger aus dem Ausland nach oben zu führen, ihr Gepäck hochzutragen oder während deren grosser Abenteuerreise auf dem Berg für sie zu kochen.

Auch fünf von Nima Lhamu Sherpas älteren Brüdern sind Bergführer. Sie erzählten ihr immer wieder von ihren Abenteuern, wie sie im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur sagt. «Ich glaube, so habe ich mich in den Berg verliebt.» Die Sehnsucht blieb – obwohl sie schon einen sechsten Bruder, der ebenfalls Bergführer war, auf dem Siebentausender Mount Pumori verlor.

Sechs Brüder und eine Schwester – alle Bergführer

In diesem Mai war es dann so weit. Die 21-Jährige stand ebenfalls auf dem Mount Everest – und verhalf damit ihrer Familie zu einem weltweiten Rekord, wie ein Mitarbeiter des nepalesischen Tourismusministeriums sagt. So standen demnach insgesamt acht Geschwister ihrer Familie oben, neben ihr und ihren sechs Bergführer-Brüdern noch eine Schwester.