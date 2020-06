Polizeimeldungen Ostschweiz

8-Jähriger stürzt 2,5 Meter durch Glasdach

Hefenhofen, 26.06.2020: Ein 27-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Samstag aus unbekannten Gründen von der Strasse abgekommen. Er durchbrach darauf einen Hühnerzaun. Durch den Unfall wurden fünf Legehennen getötet. Beim 27-Jährigen wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Es entstand ein Sachschaden von einigen zehntausend Franken.

Nach einem Sturz durch ein Glasdach in Frauenfeld TG musste am Sonntag ein Achtjähriger mit der Rega ins Spital geflogen werden. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau stürzte der Bub um 18.45 Uhr an der Speicherstrasse durch ein Glasdach einer Tiefgarageneinfahrt.