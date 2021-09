8-Jähriger wird in Herisau von Auto erfasst

In Herisau AR wurde am Donnerstagnachmittag ein achtjähriger Knabe angefahren. Der Knabe erlitt eine Hirnerschütterung und Schürfungen. Er wurde ins Kinderspital überführt.

In Herisau AR ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Um 13.30 Uhr lief ein achtjähriger Knabe an der Bahnhofstrasse hinter einem stehenden Lastwagen von der linken Strassenseite her über den Fussgängerstreifen. Als er die Hälfte des Fussgängerstreifens überquert hatte, wurde er von einem Auto erfasst, welches vom Dorf in Richtung Bahnhof fuhr.