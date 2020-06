Im Südwesten Chinas

8 Kinder sterben beim Versuch, den Freund zu retten

Nach zahlreichen Unwettern in der Metropole Chongqing: Mehrere Kinder sterben bei Rettungsversuch.

Die Region um die Millionenstadt Chongqing im Südwesten Chinas war in den vergangenen Tagen und Wochen mehrfach von schweren Unwettern heimgesucht worden, die Deiche brechen ließen und ganze Ortschaften unter Wasser gesetzt haben.

Wie die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf einen Bericht der staatlichen «Volkszeitung» meldet, soll sich genau dort nun ein schreckliches Unglück ereignet haben. Demnach hatten am Sonntag mehrere Kinder an einem Fluss am Rande der Großstadt gespielt. Plötzlich stürzte eines der Kinder, die allesamt im Volksschulalter gewesen sein sollen, ins Wasser.