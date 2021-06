Fussball-Snacks - 8 kreative Ideen für jeden Achtelfinal-Match

Mit dem Anpfiff des Achtelfinals geht das grosse Fiebern los. Wenn die Spiele von der heimischen Couch aus am Fernsehbildschirm verfolgt werden, steht das Knabberzeug nicht weit entfernt. Du hast bereits nach der EM-Gruppenphase genug von Chips, Nüssli und anderen langweiligen Snacks? Hier kommen kreative Ideen für jedes einzelne Spiel des Achtelfinals, die nicht nur gut schmecken, sondern auch Gesprächsstoff für die Pausen dazwischen garantieren.

Wales gegen Dänemark – Sa, 26.6. um 18 Uhr

Früher ein klassisches Mittagessen der Arbeiters chaft , gehört das üppig belegte Smørrebrød – übersetzt ganz einfach Butterbrot – heute zu den Nationalgerichten Dänemarks. Als Grundlage dient eine Scheibe Schwarz- oder Roggenbrot, belegt wird dieses für das Spiel gegen Wales mit karamellisiertem Lauch. Denn jede Menge Mythen und Folklore lassen darauf schliessen, dass Wales eng mit dem Wurzelgemüse verbunden ist. Sogar William Shakespeare bezeichnet Lauch in Henry V. als Symbol des Landes .

Italien gegen Österreich – Sa, 26.6. um 21 Uhr

Dieses Gericht braucht keine grosse Erklärung : Der wohl berühmteste kulinarische Export Italiens wird belegt mit e iner der ältesten und wohl feinsten Spezialität der Tiroler und Tirolerinnen , dem Tiroler Speck. Ob als geteilter Snack für die Runde oder für jeden Fussballfan eine: D iese Pizza vereint am S amstag nicht nur Rivalen, sondern auch das Beste, was die beiden Länder kulinarisch zu bieten haben.

Niederlande gegen Tschechien – So, 27.6. um 18 Uhr

Smažený sýr ist eine klassische Speise in Tschechien: In den Restaurants wird der panierte Käse oft als einzige warme Mahlzeit ohne Fleisch serviert. Aber auch zu Hause lässt sich das Gericht leicht zubereiten: Das Stück Käse wird zweimal in Mehl, Ei und Semmelbrösel gewendet und anschliessend frit t iert. Der dazu verwendete Käse? Edamer, der berühmteste Käse aus den Niederlanden. Besonders fein schmecken die sättigenden Käsestücke mit Pommes frites und Ta r tarsauce.