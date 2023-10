8 Lebensmittel, die anders wachsen als du denkst

Ananas & Ingwer : Diese Lebensmittel wachsen nicht so, wie du denkst

1. Ingwer

Ingwer – nicht nur in der Erkältungssaison beliebt – ist eine Wurzel. Wenn er wächst, sieht man lange, schilfartige Blätter und manchmal kann die Pflanze eine schöne Blüte machen. Aber der wahre Schatz zeigt sich erst, wenn Blätter und Blüte verwelken: Dann ist der sogenannte Wurzelstock parat für die Ernte.

Was wir als Ingwer kennen, ist die scharfe Wurzel der Pflanze. Getty Images/iStockphoto

2. Kichererbsen

Die Kichererbse ein Kraut? Nein, aber sie sieht so aus. Die kleinen Kugeln gedeihen an einer krautigen, buschigen Pflanze und sind in kleine, haarige Hüllen gepackt. Sie werden nach der Ernte getrocknet und die Kichererbsen fallen dann aus ihrer Hülle.

Die Kichererbsen wachsen eingepackt in eine haarige Hülle an einer Kraut-ähnlichen Pflanze. Getty Images/iStockphoto

3. Cashew-Kerne

Cashews wachsen als Anhängsel am sogenannten Cashew-Apfel. Diesen bezeichnet man auch als Scheinfrucht und wird zum Beispiel für Konfitüre oder Saft verwendet. Aber die eigentliche Frucht ist die Cashew-Nuss, die in einer holzartigen Schale heranreift. Die Gewinnung der Kerne ist sehr aufwändig und wird oft in Handarbeit gemacht.

Der unscheinbare Zipfel ist der Cashew-Kern, das gelbe ist der Cashew-Apfel, eine sogenannte Scheinfrucht. Pexels/Timothy Yiadom

4. Ananas

Die Ananas, die tropische Frucht mit ihren spitzigen Blättern oben, wächst quasi sitzend auf einem Stamm. Übrigens kann es bis zu drei Jahre dauern, bis die Ananas-Pflanze eine reife Frucht hervorbringt, die dann bereit zum Verzehr ist.

Gut Ding will Weile haben: Es kann bis zu drei Jahre dauern, bis auf dem Stängel eine erntereife Ananas sitzt. Getty Images/iStockphoto

5. Artischocke

Wer eine Artischocke isst, denkt nicht unbedingt daran, dass gerade eine wunderschöne Zierpflanze auf dem Teller liegt. Zumindest dann, wenn man sie nicht geerntet hätte: Denn dann bilden die Artischocken prächtige, violette Blüten. Ab diesem Zeitpunkt ist das Gemüse aber nicht mehr geniessbar.

Wenn die Artischocken nicht geerntet werden, wachsen aus ihnen prächtige Blüten. Getty Images/iStockphoto

6. Kapern

Kapern sind besonders eingelegt sehr beliebt. Aber auch als Pflanze erfreuen sie: Sie wachsen am Kapernstrauch und – ähnlich wie die Artischocken – bilden sie eine wunderschöne Blüte, wenn sie nicht für den Verzehr geerntet werden.

Links ist die Kaper, wie sie geerntet wird. Passiert das nicht, wächst daraus eine filigrane Blüte. Getty Images/iStockphoto

7. Erdnüsse

Wie der Name es schon verrät: Erdnüsse wachsen im Boden, also in der Erde. Aber interessanterweise wächst die Erdnusspflanze zunächst über der Erde. Dann aber krümmt sie sich nach unten in die oberste Schicht der Erde. Dort entwickeln sich dann die Früchte, die Erdnüsse. Botanisch gesehen zählen die Erdnüsse übrigens gar nicht zu den Nüssen, sondern wie Erbsen oder Bohnen zu den Hülsenfrüchten.

Der Name ist Programm: Die Erdnüsse wachsen in der Erde, nachdem die Pflanze sich nach unten gekrümmt hat. Getty Images/iStockphoto

8. Pistazien

Wusstest du, dass Pistazien am Baum wachsen? Sie gedeihen in Rispen, also ähnlich wie zum Bespiel Trauben. Ausserdem gibt es männliche und weibliche Bäume, wobei nur letztere die Früchte tragen. Die Bäume sind übrigens echte Lang-Leber: Sie können bis zu dreihundert Jahre alt werden.

Bis zu dreihundert Jahre alt werden kann ein Baum, an dem die Pistazien wachsen. Getty Images/iStockphoto