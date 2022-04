8 günstige Wellness-Tipps für daheim

Wer lange durch Instagram scrollt, meint irgendwann, eine teure Gesichtsbehandlung, ein Home-Gym oder ein Personal Trainer seien der Schlüssel zu mehr Wellbeing. Dabei gibt es so viele Wege, dir und deiner Gesundheit etwas Gutes zu tun, ohne viel Geld auszugeben. Wir haben ein paar Ideen gesammelt.

1. Trinke deinen Morgenkaffee draussen

Die Vorteile einer geregelten Morgenroutine kennt ihr. Dir fällt es schwer, dein Bett für Sport und Meditieren früher zu verlassen? Dann gönne dir einen ersten Kaffee oder Tee auf dem Balkon (auch ein geöffnetes Fenster ist wunderbar geeignet). Dieses erste Einchecken in den Tag gibt dir ein Gefühl, irgendwo in den Ferien zu sein.

2. Laufe durch einen Park

So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe unten rechts auf «Cockpit», dann aufs «Einstellungen»-Zahnrad und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Beim Punkt «Themen» tippst du «Lifestyle» an – schon läufts.

3. Mach dir dein eigenes Dampfbad

Gib kochendes Wasser in eine Schüssel. Schmink dich ab und reinige dein Gesicht. Nun beugst du dein Gesicht etwa 30 bis 40 cm über die Schüssel und legst ein Tuch über dich. Atme etwa fünf bis zehn Minuten durch die Nase ein und durch den Mund aus. Das befreit die Atemwege, öffnet die Poren und bereitet deine Haut optimal auf weitere Pflegeschritte vor.

Tipp: Gib einen Teebeutel in das kochende Wasser. Grüner Tee steckt voller Antioxidantien und reinigt die Haut porentief, Kamillentee hat eine beruhigende Wirkung auf das Nervensystem.

4. Gönne dir eine Gesichtsmassage

DIY-Facials sind nicht nur günstiger, vielmehr kannst du sie daheim selbst anwenden und einfach ausführen. Nimm dir heute Abend einmal Zeit für eine Gesichtsmassage. Trage eine Crème oder ein Öl deiner Wahl auf und massiere dein Gesicht in nach oben kreisenden Bewegungen. Das reduziert Anspannungen und fördert die Durchblutung für einen rosigen Glow.

5. Mach dir ein fancy Gurkenwasser

Was schöne Spas besonders macht: Sie inszenieren jedes noch so kleine Detail zum luxuriösen Hochgenuss. Gönne dir diese Atmosphäre auch daheim. Anstatt wie jeden Tag Hahnenwasser zu trinken, pimpst du es heute mit Gurkenscheiben, Pfefferminzblättern oder Zitronenschnitzen – so vermeidest du Dehydration auf eine glamouröse Art.