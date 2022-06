8-mal die Schweiz, Traditionsbruch und keine Russen – alles zu Wimbledon

1 / 8 Belinda Bencic will ganz in Weiss Wimbledon rocken. freshfocus Ebenfalls mit am Start: Jil Teichmann, … freshfocus Victorija Golubic, … IMAGO/Action Plus

Darum gehts

Wimbledon ist dieses Jahr anders als in den Jahren zuvor. Zum ersten Mal seit 1998 wird das Turnier auch ohne Roger Federer stattfinden. Wir stellen euch die Änderungen, die Schweizer und auch die grossen Titelfavoriten etwas genauer vor.

Welche Schweizer sind dabei?

Belinda Bencic (25, WTA 17)

Die Olympiasiegerin hat wohl die grössten Chancen des Schweizer Teams auf einen Final-Platz. Obschon sie gerne auf Rasen spielt, reichte es bei Wimbledon noch nie für den Viertelfinal. 2015 und 2018 stürmte sie in den Achtelfinal. Zuletzt stand die Sportlerin des Jahres 2021 im Final von Berlin. Diesen musste sie aber verletzungsbedingt aufgeben.

Jil Teichmann (24, WTA 23)

Stetig nach vorne im WTA-Ranking geht es für Jill Teichmann. Beim Vorbereitungsturnier in Eastbourne scheiterte sie in ihrem ersten Spiel. In Wimbledon will sie das besser machen. In der ersten Runde trifft sie auf Ajla Tomljanovic, die Weltnummer 45 aus Australien.

Viktorija Golubic (29, WTA 29)

Im letzten Jahr stand sie im Viertelfinal von Wimbledon. Um das in diesem Jahr wieder zu schaffen, müsste Golubic in der dritten Runde ihre Kollegin Jill Teichmann bezwingen. Davor benötigt es aber einen Exploit Barbora Krejcikova (WTA 13) aus Tschechien.

Ylena In-Albon (23, WTA 110)

Mit 22 Jahren feiert Ylena In-Albon ihre Premiere bei Wimbledon. Auf Rasen ist mit der jungen Schweizerin auch wegen ihrer geringen Körpergrösse zu rechnen. Gegenüber der «Luzerner Zeitung» meint die Walliserin: «Ich habe einen tiefen Schwerpunkt, das hilft auf Rasen.»

Stan Wawrinka (37, ATP 265)

Er ist zwar derzeit aufgrund seiner Verletzungspause der schlechteste Schweizer Spieler im Ranking, doch Wawrinka ist einer der grössten Schweizer Tennisspieler aller Zeiten. Auch dank seinen drei Grand-Slam-Siegen hat er eine Wildcard für das Turnier erhalten. Mit Jannik Sinner trifft er am Montagnachmittag aber auch sogleich auf einen Top-10-Spieler.

Henri Laaksonen (30, ATP 95)

Mit Rasen hat es Henri Laksonnen nicht besonders gut. Meistens konnte er sich nicht für den Wettbewerb qualifizieren. Erst einmal stand er im Hauptfeld. Damals war in der ersten Runde bereits Endstation. Nun trifft er aber auf einen durchaus schlagbaren Gegner. Der Lokalmatador Ryan Peniston (ATP 147) muss aber auch erstmals bezwungen werden.

Marc-Andrea Hüsler (25, ATP 104)

Zum ersten Mal in seiner Karriere steht Marc-Andrea Hüsler in einem Grand-Slam-Hauptfeld. Dies nur wenige Tage nach seinem 26. Geburtstag. Sein Gegner in Runde eins ist schlechter klassiert als Hüsler. Nutzt er diese Chance?

Alexander Ritschard (28, ATP 192)

Was für ein Gegner für den 28-Jährigen bei seiner Grand-Slam-Premiere. Für den Qualifikanten geht es gegen Stefanos Tsitsipas, die Nummer vier der Welt.

Wird ein Schweizer oder eine Schweizerin für Furore sorgen? Klar, es ist wieder Zeit. Nein, leider nicht. Ich schaue kein Tennis.

Wer sind die Anwärter auf den Titel?

Auch ohne Vorbereitungsturnier auf Rasen ist der Serbe Novak Djokovic (35) Top-Favorit für seinen siebten Wimbledon-Titel. Nach den Siegen in Stuttgart und Queens befindet sich der italienische Vorjahresfinalist Matteo Berrettini (26) in erstklassiger Form und könnte erneut auf Djokovic im Endspiel treffen. Ob Rafael Nadal (36) in der Verfassung für seinen dritten Grand-Slam-Titel des Jahres und seinen 23. insgesamt ist, bleibt angesichts der Fussprobleme abzuwarten. Bei den Damen führt der Weg zum Titel nur über Iga Swiatek. Die 21 Jahre alte Polin hat zwar noch nie ein WTA-Finale auf Rasen erreicht, konnte aber ihre sechs vergangenen Turniere gewinnen und ist seit 35 Spielen ungeschlagen.

Was ist neu in Wimbledon?

Erstmals wird an der Church Road am so genannten «Middle Sunday», dem Sonntag der ersten Turnierwoche, regulär gespielt. Bislang blieb dieser Tag frei und wurde nur genutzt, falls es zuvor wegen Regenunterbrechungen zu Verzögerungen gekommen war. Damit soll der «Manic Monday», an dem bisher alle Achtelfinals stattfanden, entzerrt werden. Man wolle mehr Menschen die Möglichkeit geben, das Turnier zu besuchen, heisst es in der offiziellen Begründung – was natürlich auch höhere Einnahmen bedeutet. Ein weiteres Novum: Ausgewählte Profis durften vor Turnierstart auf dem Centre Court trainieren. Dies soll die Rutschgefahr zum Auftakt mindern. So hatte sich beispielsweise Serena Williams vor einem Jahr in der ersten Runde verletzt.

Welchen Einfluss hat der Ausschluss von Profis aus Russland und Belarus?