Weiden (D) – 8 Personen brechen nach Champagner-Konsum zusammen – ein Mann stirbt

Der Vorfall ereignete sich in Weiden in der Oberpfalz.

In Weiden in der Oberpfalz, im deutschen Bundesland Bayern, haben sich in der Nacht auf Sonntag acht Personen offenbar beim Konsum von Champagner vergiftet. Bei den Opfern handelt es sich um Frauen und Männer zwischen 33 und 52 Jahren, wie die Lokalzeitung «Der neue Tag» berichtet. Sie wurden in die umliegenden Spitäler eingeliefert. Unter den Opfern soll sich auch die Wirtin des Restaurants befunden haben. Alle Betroffenen zeigten Vergiftungserscheinungen, einige hatten krampfartige Anfälle. Für einen 52-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch in der Nacht.