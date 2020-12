Wie die Uni Zürich in einer Mitteilung schreibt, zeigen sich wie bei den Resultaten der ersten Untersuchung keine wesentlichen Alters- oder Geschlechtsunterschiede. «Im Vergleich zur ersten Untersuchung zeigen infizierte Kinder tendenziell etwas häufiger Symptome wie Kopfschmerzen oder Erschöpfung. Die nächsten Testphasen werden zeigen, ob sich diese Tendenz bestätigt», sagt Susi Kriemler, Studienleiterin und Epidemiologin an der Universität Zürich.

In der zweiten Testphase konnte nur in sieben Klassen eine Häufung von Kindern mit Corona-Infektion festgestellt werden. Als Häufung gilt per Definition der Forschenden eine Klasse mit mindestens drei neuen Fällen seit dem Sommer, heisst es in der Mitteilung weiter. Bei drei dieser Klassen kamen die Fälle zur gleichen Zeit vor, bei drei Klassen hatten die Infektionen nichts miteinander zu tun und in einer Klasse blieben die Infektionen unbemerkt. In keiner Schule zeigte sich eine Häufung von Infektionen über alle Klassen und Stufen hinweg.