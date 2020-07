Synthetischer Treibstoff

8 Rappen mehr fürs Benzin sollen das Klima retten

Um den CO₂-Ausstoss auf null zu bringen, muss sich der Strassenverkehr massiv verändern. Herkömmliches Benzin soll teurer werden, synthetischer Treibstoff dafür günstiger. Auch ein massiver Ausbau der Solaranlagen soll helfen.

Auf den Strassen wird es enger. Mittlerweile gibt es über 6 Millionen immatrikulierte Motorfahrzeuge in der Schweiz.

Dennoch sollen die Treibhausgas-Emissionen gemäss Bundesrat bis 2050 auf null fallen.

Um dieses Ziel zu erreichen, muss sich der motorisierte Strassenverkehr fundamental verändern, wie die Denkfabrik Avenir Suisse in einer Mitteilung schreibt. In Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) schlägt sie unter anderem folgende Lösungen vor:

Elektroautos stossen keine Abgase aus. Trotzdem will die Denkfabrik den Fokus nicht allein auf Tesla & Co. legen. Avenir Suisse sieht die Lösung auch in Hybridfahrzeugen und Autos mit Brennstoffzellen.