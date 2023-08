So verbringen die Royals den Todestag der Queen

1 / 4 Am 8. September jährt sich der Tod von Queen Elizabeth II zum ersten Mal. Getty Images König Charles III. wird an dem Tag vermutlich auf Schloss Balmoral mit seiner Ehefrau Camilla residieren. Seine Mutter, Queen Elizabeth II, verstarb auf dem Anwesen in Schottland letztes Jahr «friedlich im Kreis ihrer Familie». Getty Images Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate sollen laut Insidern der Queen öffentlich gedenken – ob in Form einer persönlichen Ansprache, eines Fernsehauftritts oder via Social Media, sei noch nicht klar, heisst es. AFP

Darum gehts Am 8. September jährt sich der Todestag von Queen Elizabeth II zum ersten Mal.

König Charles III. (74) wird den Tag zurückgezogen auf Schloss Balmoral verbringen.

Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) sollen der Queen öffentlich gedenken.

Am 8. September ist es ein Jahr her, seit Queen Elizabeth II gestorben ist. Wie die Royals ihr gedenken werden, haben Palastmitarbeitende nun gegenüber dem Branchenmagazin «Mirror» verraten.

Der neue König Charles III. wird vermutlich auf Schloss Balmoral mit seiner Ehefrau Camilla residieren. Seine Mutter, Queen Elizabeth II, verstarb auf dem Anwesen in Schottland letztes Jahr «friedlich im Kreis ihrer Familie». Sie habe mit dem Landsitz besondere Erinnerungen verbunden, so Royal-Expertin Rebecca English in «The Mail». Die Queen und ihr verstorbener Gatte Prinz Philip seien dort jeweils am glücklichsten gewesen und hätten wie ein «ziemlich normales Ehepaar» leben können.

Nun wird der jetzige König Charles III. den traurigen Jahrestag «ruhig und privat» auf Schloss Balmoral verbringen. Damit tut er es seiner Mutter gleich, die am Todestag ihres Vaters den Tag dort in stillem Gedenken verbrachte.

Prinz William und Prinzessin Kate werden der Queen öffentlich gedenken

Die königliche Familie wird den Todestag der Queen aber auch öffentlich würdigen. So sollen Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate am 8. September der Queen gedenken – ob in Form einer persönlichen Ansprache, eines Fernsehauftritts oder via Social Media, sei noch nicht klar, heisst es. Eine Zusammenkunft aller Royals soll es laut Palastquellen jedoch nicht geben – weder öffentlich noch privat.

Prinz Harry wird wahrscheinlich mit Meghan Markle in Amerika gedenken

Laut «Mirror» gehen PR-Expertinnen und -Experten davon aus, dass der ehemalige Royal Harry «der Königin auf seine Weise von Amerika aus Tribut zollen und ihr auf irgendeine Weise privat mit seiner Frau Meghan Markle und seinen Kindern gedenken wird».

Mayah Riaz, PR- und Royal-Expertin, sagt gegenüber der britischen Zeitung: «Harry stand seiner Grossmutter sehr nahe und auch sie liebte ihn sehr. Dieser Jahrestag wird schwierig für ihn sein. Todestage sind für geliebte Menschen von grosser Bedeutung, besonders der erste. Ich kann mir vorstellen, dass er sich von seiner Familie ziemlich weit entfernt fühlen wird, nicht nur in Bezug auf die Entfernung, sondern auch emotional, aufgrund all dessen, was in den letzten Jahren geschehen ist.»