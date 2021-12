Holocaust : 8- und 9-jährige Schüler mussten das Sterben in der Gaskammer nachspielen

Entsetzen bei den Eltern von Schulkindern in Washington, D.C.: Eine Lehrerin liess offenbar Drittklässler KZ-Insassen und Nazis spielen. Die Kinder sollen sogar virtuelle Gräber geschaufelt haben und in Gaskammern «gestorben» sein. Nun ermitteln die Behörden.

In einem Brief an die Eltern der betroffenen Schülerinnen und Schüler der Watkins Elementary School in der US-Hauptstadt schrieb der Schulleiter, gemäss Rückmeldungen hätten die Kinder «Charaktere rund um den Holocaust wie Adolf Hitler darstellen, Gräber für Massenbeerdigungen ausheben und simulierte Erschiessungen inszenieren» müssen. Angeblich habe die Lehrkraft dabei auch antisemitische Bemerkungen gemacht, wie «Fox5» berichtet. Andere, die die Opfer der Vernichtungslager gespielt hätten, hätten in einer Gaskammer den Erstickungstod simuliert. Als die Kinder gefragt hätten, warum die Nazis die Juden so behandelt hätten, habe die Lehrerin gesagt: «Weil die Juden Weihnachten ruiniert haben», wie die «Washington Post» schreibt.