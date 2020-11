Welche Rolle spielen Frauen bei Attentaten in Europa? Wieso kommt es vermehrt zu solchen Angriffen? Und was heisst das für die Schweiz? Antworten gibt Sicherheitsanalyst Adrian Shtuni.

Terror in der Schweiz : «8 Verhaftungen in 3 Monaten – die Bedrohungslage bleibt verschärft»

Angriff in Lugano: Die Polizei geht von einem terroristischen Motiv aus.

Darum gehts Nach der Attacke einer mutmasslichen IS-Sympathisantin in Lugano sind viele Fragen offen.

Ist eine Frau als Attentäterin für Europa ungewöhnlich?

Gibt es Parallelen zu den jüngsten Attentaten in Frankreich und Österreich?

Wieso kommt es jetzt vermehrt zu solchen Angriffen – und was heisst das für uns?

Antworten hat Sicherheitsanalyst Adrian Shtuni.

Herr Shtuni*, w ir e rleben in Europa wiederholt Messerattacken durch Jihadisten. Doch eine Frau mit mutmasslichen Sympathien für den IS, die sich allein als Angreiferin in einem Warenhaus versucht – das erscheint ungewöhnlich. Stimmen Sie zu? Ja. Wenn sich restlos bestätigt, dass das eine durch den IS inspirierte Tat war, wäre das einer der wenigen Fälle in Europa, bei dem eine Frau bei einer jihadistischen Attacke in Erscheinung trat – und es wäre der allererste Fall in der Schweiz. Allerdings war und ist der Terrorismus keine exklusive Männerdomäne.

Was heisst das konkret? Von wie vielen Frauen sprechen wir? 2019 gingen etwa 15 Prozent der jihadistisch motivierten Angriffe in der EU auf das Konto von Frauen. Dazu gehörten etwa die fünf Frauen, die letztes Jahr in Paris verurteilt wurden, weil sie 2016 die Notre-Dame-Kathedrale sprengen wollten. Solche Fälle sehen wir aber auch in den USA. Etwa im kalifornischen San Bernardino, wo 2015 eine Frau mit ihrem Ehemann 14 Menschen tötete, nachdem sie dem IS die Treue geschworen hatte. So mag es tatsächlich ungewöhnlich erscheinen, dass eine einzelne Frau, angetrieben durch Extremismus, in einem Warenhaus auf Passanten einsticht – doch im weiteren Kontext des jihadistischen Terrors sind Angriffe auf weiche Ziele mit « Gelegenheits-Waffen » wie Messern u n ter IS-Anhängern schon länger die Norm.

V or wenigen Wochen gab es ähnliche Messerattacken bei Paris, in Nizza und Wien. Sehen Sie Parallelen zu Lugano? Zwischen dem 25. September und dem 31. Oktober kam es allein in Frankreich zu vier terroristischen Zwischenfällen in Paris, Nizza und Lyon. Das ist mehr, als das Land im ganzen Jahr 2019 verzeichnete. Die Frage ist also, was diesen Anstieg von terroristischen Angriffen in diesem Zeitraum auslöste. Zudem fragt sich, ob diese Angriffe nun zu Nachahmungstaten animieren. Ich vermute, dass die veröffentlichte Mohammed-Karikatur des Satiremagazins « Charlie Hebdo » Anfang September den Auftakt für die nachfolgenden Angriffe darstellte. Die Enthauptung des Lehrers Samuel Paty, der seiner Klasse im Zusammenhang mit der Meinungsfreiheit ebenfalls Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte, übte möglicherweise einen galvanisierenden Effekt auf islamistische Gesinnungsgenossen in anderen Ländern aus. Es ist aber definitiv zu früh, um Rückschlüsse auf den Angriff in Lugano zu machen.

Kommt es in Europa zu mehr Messerattacken durch Einzeltäter, weil es den Nachrichtendiensten gelingt, schwerwiegende und koordinierte Angriffe zu verhindern? Die Daten zeigen es: Mit einer Ausnahme standen zwischen 2018 und 2019 jeweils Einzeltäter, sog e nannte einsame Wölfe , hinter terroristisch motivierten Angriffen. Offensichtlich ist dies zum M odus O perandi der Terroristen geworden, zumal Polizei und Sicherheitsdienste in ganz Europa komplexere Anschlagsplanungen, in die mehrere Verdächtige involviert waren, vereiteln konnten .

Wieso sollten die Schweiz und das Tessin in den Fokus des IS geraten – oder: Nach all den Angriffen in Europa in den letzten Jahren: Warum erst jetzt? Die metaphorische Botschaft von terroristischen Organisationen wie dem IS ist: Es gibt keinen Ort, an dem ihr sicher seid, wir haben unsere Unterstützer überall , und wir werden euch angreifen, wenn und wo ihr es am wenigsten erwartet. J e ungewöhnlicher die Tat, desto unkalkulierbarer wird sie und umso wirkungsvoller für die Terroristen. Das zufällige Auswählen von Opfern ist Teil dieser Strategie, ebenso wie das Auswählen öffentlicher Orte, die eine hohe Sichtbarkeit garantieren. Doch wieso die Schweiz oder eben das Tessin jetzt zum Tatort wurde, lässt sich nicht eindeutig beantworten. Oft werden Zeitpunkt und Ort für eine Attacke durch ein en Täter bestimmt, der durch den IS inspiriert wurde, aber mit diesem nicht unbedingt direkt verbandelt ist oder von diesem gar angewiesen wird. Solche Angriffe wie in Lugano werden durch Umstände, Gelegenheiten und andere Faktoren bestimmt, die über die ideologische Bindung hinausgehen. So leiden Attentäter etwa oft unter einer psychischen Störung.

Was sagen die jüngsten Attacken in Europa über die Stärke des IS oder der a l-Qaida aus – und was über die von ihnen ausgehende Bedrohung für Europa und die Schweiz? Der IS hat sein physisches Kalifat verloren, was ihn ohne Frage sehr geschwächt hat. Doch er bleibt eine starkbindige Organisation mit bedeutenden Einnahmequellen, Unterstützern und Möglichkeiten im Nahen Osten, in der afrikanischen Sub s ahara, Südasien und anderswo. Auch in Europa findet seine extremistische Ideologie Widerhall in einem Teil der Gesellschaft. Angesichts der jüngsten Reihe von Attacken mit terroristischem Hintergrund wird die Bedrohungslage in Europa gerade jetzt in der Weihnachtszeit und um die Neujahrfeier stark erhöht bleiben.

Und was heisst das für die Schweiz? Wie Europa hat auch die Schweiz in den letzten Monaten eine Zunahme von terroristischen Zwischenfällen verzeichnet. Im September kam es zu einer Verhaftung in Morges VD. In Fr ei burg kam es im Oktober zu vier Verhaftungen, im November kam es im Zusammenhang mit dem Angriff in Wien zu zwei Verhaftungen in Winterthur, und gestern kam es zu dem Zwischenfall in Lugano. Da s sind acht Verhaftungen und zwei mutmasslich jihadistisch motivierte Angriffe in drei Monaten. Das allein impliziert, dass die Bedrohungslage auch für die Schweiz vorerst verschärft bleibt.

* Adrian Shtuni lebt in Washington, D.C., wo er als Sicherheitsanalyst und Politologe für mehrere Thinktanks und Universitäten arbeitet.