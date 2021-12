Turnhout (B) : 8 Vermisste nach Explosion in belgischem Mehrfamilienhaus

Kurz nach 8 Uhr ereignete sich im belgischen Turnhout eine schwere Explosion in einem Wohnhaus. Mehrere Wohnungen wurden komplett zerstört, die Polizei spricht von acht Vermissten.

Die Explosion richtete enormen Schaden am Wohnhaus an.

Eine schwere Explosion hat am Freitag um 8.15 Uhr morgens grosse Teile eines Mehrfamilienhauses in der nordbelgischen Stadt Turnhout zerstört. Offiziellen Angaben zufolge war zunächst unklar, ob Menschen getötet wurden. Eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden, eine weitere war zunächst noch in dem zum Teil eingestürzten Gebäude eingeschlossen. Der eingeschlossenen Person gehe es nach eigenen Angaben gut, sagte Bürgermeister Paul Van Miert in einem auf der Website der Zeitung «Het Laatste Nieuws» veröffentlichten Interview. Man habe Kontakt zu ihr.