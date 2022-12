Infektionswelle erwartet : 80 bis 90 Prozent aller Chinesen wird sich mit Coronavirus anstecken

Nach den Lockerungen der drakonischen Null-Covid-Massnahmen erwarten Experten, dass sich am Ende 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung mit dem Erreger anstecken wird.

Die grosse Mehrheit der 1,4 Milliarden Chinesen wird sich nach Einschätzung eines führenden chinesischen Experten letztlich mit dem Coronavirus infizieren. Nach den Lockerungen der drakonischen Null-Covid-Massnahmen berichteten Staatsmedien am Donnerstag, der frühere Vizedirektor des chinesischen Gesundheitsamts, Feng Zijian, gehe davon aus, dass sich am Ende 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung mit dem Erreger anstecken werde. In der ersten Welle dürfte die Infektionsrate demnach rund 60 Prozent erreichen.