Untaugliche Boote : 80 Geflüchtete aus Seenot im Ärmelkanal gerettet

Am Sonntag rettete die französische Küstenwache 80 Menschen aus dem Ärmelkanal. Sie hatten versucht, in dafür ungeeigneten Booten von Frankreich nach Grossbritannien zu übersetzen.

Die französische Küstenwache rettete am Sonntag 80 in Seenot geratene Migrantinnen und Migranten. Hier eine Aufnahme vom 22. Juli.

In den letzten Tagen versuchen immer mehr Geflüchtete, Grossbritannien via den Ärmelkanal zu erreichen.

Im Ärmelkanal sind am Sonntag 80 Menschen, darunter 20 Kinder, aus Seenot gerettet worden. Die Menschen hatten versucht, mit zwei Booten nach Grossbritannien zu gelangen, wie die französischen Behörden am Abend mitteilten. Zunächst seien 35, dann weitere 45 Menschen gerettet und nach Calais gebracht worden. Zudem seien am frühen Morgen 52 Migranten an einem Strand in Dannes entdeckt worden, die nach einem Motorschaden ihres Bootes an Land zurückgekehrt waren.