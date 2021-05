Chemieunfall in Widnau - Über 100 Personen mussten ins Freie – Gebäude gesperrt

In Widnau SG kam es in einer Fabrikhalle zu einem Chemieunfall.

In Widnau SG ist es am Montagmittag kurz nach 12.10 Uhr zu einem Grosseinsatz wegen eines Chemievorfalls gekommen. In einer Halle der Getränkeabfüllfirma Rauch ist es nach ersten Erkenntnissen zu einem Defekt bei einer Kühlmaschine in einem Technikraum gekommen. Dabei sei eine unbestimmte Menge Ammoniak ausgetreten, so die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung. Kapo-Sprecher Hanspeter Krüsi sagt: «Zwei Personen klagten über Atembeschwerden. Sie wurden hospitalisiert.» Insgesamt seien rund 18 Angestellte der Firma untersucht worden. Im selben Raum wie die Kältemaschine befanden sich zum Ereigniszeitpunkt keine Personen.