Schneemangel: Auf Schweizer Pisten liegt fast nur Kunstschnee

Die Zukunft für den Wintersport sieht nicht gerade rosig aus. Laut Prognosen wird künftig weniger Schnee fallen. Um bereits heute den Schnee-Engpass zu überbrücken, wird immer häufiger künstlich beschneit, mit technischem Schnee. «Schneekanonen bilden die Basis für ein Skigebiet», sagt Marco Albietz, Serviceleiter von Technoalpin Schweiz. «80 Prozent des Schnees in der Schweiz stammen momentan aus der Düse. Zusammen mit dem Naturschnee gibt das eine gute Basis, welche gut gegen die warmen Temperaturen und andere Witterungseinflüsse bestehen kann», so der Fachmann.

Technischer Schnee sei vergleichbar mit Zucker: «Er ist kompakt und schwer. Naturschnee ist fluffig, den kann man auch durch die Luft werfen. Aber für den Aufbau einer Piste ist technischer Schnee einfacher», so Albietz.

Um sogenannten technischen Schnee herzustellen, braucht man aber viel Wasser, welches in der Schneekanone mit der kalten Luft unter starkem Druck vermischt wird. Dass Wintersport auch bei aktuell milden Temperaturen so ermöglicht wird, klingt sehr aufwändig.