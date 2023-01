Tempo 80 statt 40 – Einbürgerung abgelehnt

Das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen gibt dem Staatssekretariat für Migration (SEM) Recht.

Mit Tempo 80 statt 40 fuhr ein Franzose 2017 an durch eine Baustelle. Deshalb wird der seit 40 Jahren in der Schweiz lebende Mann nicht eingebürgert. Der Bund durfte sein Gesuch abweisen, das hat das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen entschieden, wie Blue News auf Berufung von Keystone-SDA berichtet.