Katz und Maus mit Polizei

800 Autofanatiker versammeln sich illegal in Österreich

In der Nähe von Linz hat die österreichische Polizei die ganze Samstagnacht über uneinsichtige Autofahrer wegen Raserei, Drogenkonsum und Missachtung der Corona-Reglen gebüsst.

Immer mehr Autos strömten am Samstagabend auf den Parkplatz des Einkaufszentrums «Frunpark» in Asten in der Nähe von Linz im österreichischen Bundesland Oberösterreich. Immer wieder zu hören: Laut aufheulende Motoren, Musik und ausgelassene Stimmung der Fahrzeuginsassen.