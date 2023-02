Coop wächst mit Prix Garantie zweistellig

1 / 8 Coop habe letztes Jahr hart mit den Zulieferern verhandelt, die Prix-Garantie-Linie ausgebaut und viele Preise gesenkt, sagt Coop-Chef Philipp Wyss. 20min/Michael Scherrer Preissenkungen habe es vor allem bei Früchten und Gemüse gegeben. Coop Der starke Franken machte Importe günstiger. Coop

Darum gehts Coop investiert jedes Jahr rund eine Milliarde Franken in den Ausbau seiner Schweizer Läden.

Die 18’000 Produkte auf Coop.ch generieren online einen Umsatz von rund fünf Milliarden Franken.

Die Jahresteuerung in den Coop-Läden lag 2022 bei 1,4 Prozent, schweizweit bei 2,8 Prozent.

Coop geht es gut: Die Detailhändlerin konnte ihren Umsatz letztes Jahr mit 7,3 Prozent so stark steigern wie seit zehn Jahren nicht mehr, der Gewinn lag bei 562 Millionen Franken. «Coop ist kerngesund, unsere Strategie ist voll aufgegangen», sagte Coop-Chef Philipp Wyss am Dienstag bei der Präsentation des Jahresergebnisses in Muttenz.

Die Inflation spürt allerdings auch Coop. Laut Wyss trug das Unternehmen im Jahr 2022 höhere Kosten im Wert von rund 250 Millionen Franken selbst, anstatt sie an Kundinnen und Kunden weiterzugeben. Per Ende 2022 beschäftigte die Detailhändlerin insgesamt 94’790 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Coop wächst im Onlinehandel Coop erzielte im Onlinegeschäft einen Umsatz von fünf Milliarden Franken. Coop.ch legte um 8,5 Prozent zu, die Kundenbestellungen um 12,5 Prozent. Coop bietet online über 18’000 Produkte an. Trotz Inflation sei es gelungen, viele Preise zu senken, etwa die von Früchten und Gemüsen, so Coop-Chef Philipp Wyss.

Coop investiere jedes Jahr rund eine Milliarde Franken in den Ausbau seiner Schweizer Läden, sagte Wyss. Nun renoviere man die Filialen im Letzipark und im Telli Aarau. Das Unternehmen feiert zudem 30 Jahre Naturaplan. «Am Anfang wurden wir belächelt, heute sind wir bei Bio die Nummer eins», so Wyss.

«800 neue Tiefpreishelden»

Im Tiefpreissegment hat Coop grossen Erfolg mit Prix Garantie, wie Andrea Kramer, Leiterin Direktion Marketing und Beschaffung, ausführte: «Wir wachsen mit dieser Eigenmarke zweistellig.» Prix Garantie ging 2005 an den Start mit 600 Artikeln, einem schlichten Verpackungsdesign und wenig Qualitätsvorgaben.

2019 versprach Coop, Prix Garantie auf rund 1500 Artikel auszubauen und die Verfügbarkeit der Produkte auf weitere Filialen auszuweiten. Das ist laut Kramer gelungen. In den letzten vier Jahren habe Coop mehr als 800 «Tiefpreishelden» lanciert. Alleine bei Fleisch und Fisch gebe es über 100 Prix-Garantie-Artikel, in der Molkerei über 70, bei Brot- und Backwaren über 40 und beim Früchte- und Gemüsesortiment über 30.

Coop habe das Prix-Garantie-Sortiment «zeitgemäss angepasst»: Mittlerweile gebe es in der Tiefpreislinie viele vegane Produkte, fremdländische Spezialitäten und das Kultgetränk Cold Coffee. «93 Prozent der Schweizer kennen Prix Garantie und in jedem dritten Warenkorb ist ein Produkt der Linie», sagte Kramer.

«Coop hat viel gemacht, um die Inflation tief zu halten»

«Coop hat viel gemacht, um die Inflation tief zu halten», sagt Philipp Wyss, der seit 1. Mai 2021 CEO der Coop-Gruppe ist, im Gespräch mit der Redaktion. 20min

Herr Wyss, wie wichtig ist die Prix-Garantie-Linie für Coop?

Für Coop ist es als Genossenschaft wichtig, mit unseren Produkten die ganze Bevölkerung anzusprechen. Das gelingt uns mit der Sortimentsbreite von Bio bis Prix Garantie. Wir werden auch Prix Garantie weiter ausbauen.

Warum lag die Jahresteuerung bei Coop mit 1,4 Prozent tiefer als die in der Schweiz mit 2,8 Prozent?

Coop hat viel gemacht, um die Inflation tief zu halten: Wir haben hart mit den Zulieferern verhandelt, die Prix-Garantie-Linie ausgebaut und Preise gesenkt. Zudem hat der starke Franken die Importe günstiger gemacht.

Aldi Suisse und Lidl Schweiz haben ihre Mindestlöhne erhöht. Zieht Coop bald nach?

Es reicht nicht, nur den Mindestlohn anzuschauen. Coop beteiligt seine Mitarbeitenden am Erfolg, und unsere Sozialleistungen liegen weit über dem Mindeststandard. Die Loyalität der Mitarbeitenden ist im Schweizer Detailhandel nirgends so hoch wie bei Coop.

Coop hat Coca-Cola mit Parallelimporten aus Polen und Serbien verärgert. Ist der Streit beigelegt?

Ja, wir haben interveniert und die bei den Kundinnen und Kunden beliebten 0,5-Liter-Flaschen wieder zurück in unsere Filialen gebracht. Es war wichtig, dass wir dafür gekämpft haben. Das hat sich gelohnt.

Coop Bau+Hobby ist nach der Übernahme in Jumbo aufgegangen. Warum hat Coop die Marke aufgegeben?

Die Marke Jumbo ist im Baumarkt so stark, dass wir uns entschieden haben, den Namen Coop Bau+Hobby nicht mehr zu nutzen. Die Integration ist fast abgeschlossen, nur in der Logistik sind wir noch nicht ganz fertig.

Mit der Tochterfirma Transgourmet Ibérica ist Coop auch in Spanien aktiv. Wie läuft das Geschäft?

Sehr gut, Coop ist seit über zehn Jahren in Europa tätig, in Spanien verdienen wir Geld. Haben Sie schon mal in einem Restaurant in Katalonien gegessen? Die Chance, dass wir die Lebensmittel geliefert haben, ist gross.