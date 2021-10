Panne bei St. Galler Labor – 800 Personen erhielten falsche Rechnungen für Corona-Tests

Beim Zentrum für Labormedizin in St. Gallen kam es in letzter Zeit zu einigen Abrechnungsfehlern.

Betroffen sind vor allem Personen in der Region See-Gaster.

Dadurch wurden falsche Rechnungen an rund 800 Personen verschickt.

Beim Zentrum für Labormedizin passierten in letzter Zeit einige Abrechnungsfehler.

Seit Pandemiebeginn führte das Zentrum für Labormedizin St. Gallen rund 100’000 Laboranalysen durch. In den letzten Tagen und Wochen ereigneten sich im Zentrum einige Abrechnungsfehler, wie das «Regionaljournal Ostschweiz» am Donnerstag berichtet. Als Folge davon erhielten rund 800 Personen, vor allem in der Region See-Gaster, falsche Rechnungen für Corona-Tests.