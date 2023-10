800 Sorten: Welcher Kürbis eignet sich eigentlich für welches Gericht?

Aus dem Herbst sind Kürbisse nicht wegzudenken. Tieforange bis dunkles Grün, riesengross oder winzig klein: Kaum ein anderes Gemüse ist so vielfältig – und hat so viele verschiedene Sorten. Etwa ein Viertel der 800 Kürbissorten ist essbar, die übrigen sind lediglich Zierfrüchte. Wie unterscheidet man die verschiedenen Kürbisse? Wie bereitet man sie am besten zu? Und worauf muss man beim Einkauf achten?