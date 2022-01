Stadtratswahlen 2022 – 8000 bis 180’000 Franken Budget – so viel Geld fliesst im Zürcher Wahlkampf

«Die Spitzenkandidaten werden ein wenig bevorzugt»

« Eine Wahlkampagne ist je nach Partei unterschiedlich», sagt Peter Metzinger, Kampagnenleiter bei der FDP Dietikon. «Wenn man professionell vorgeht, wird zuerst eine Analyse gemacht, wie die letzten Wahlen verlaufen sind, wo man heute steht und wie man die Wähler am besten erreicht, bevor die Wahlkommission eine Strategie für die Partei erstellt.» Das Kampagnen-Budget setze sich dabei aus den Beiträgen der bestehenden Volksvertreter, der Parteikasse und Spenden von Wählern und Wählerinnen zusammen. Davon profitieren aber nicht alle Kandidierende n gleich . «D ie Spitzenkandidaten werden ein wenig bevorzugt », sagt Metzinger. Deshalb gäbe es auch Kandidierende, die in Eigeninitiative ein Crowdfunding starten oder privat in die Tasche greifen, um im Wahlkampf eine gewisse Reichweite zu erreichen und ihre Chancen auf eine Wahl zu erhöhen.