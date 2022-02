Studie – 8000 Schweizerinnen und Schweizern droht Obdachlosigkeit

In der Schweiz sind etwa 2200 Menschen obdachlos. Nun sind weitere 8000 Personen vom Wohnungsverlust bedroht, wie eine aktuelle Studie des Bundesamts für Wohnungswesen (BWO) zeigt. Dabei kommt es in Städten und Agglomerationsgebieten häufiger zu Obdachlosigkeit.

Ein umfassendes Gesamthilfesystem ist bei Kantonen und Gemeinden wenig verbreitet. Allgemein sei das Phänomen Obdachlosigkeit in der Schweiz bisher wenig erforscht. Deswegen fehlt es laut Studie auch an grundlegenden Daten.

Ein Blick in die Sprachregionen zeigt, dass es mehr Obdachlose in der Deutschschweiz als in der Romandie und italienischen Schweiz gibt, wie «SRF» schreibt. Das könnte daran liegen, dass es mehr Gemeinden mit städtischem Charakter in der Deutschschweiz gibt.