Wegen Papier-Verschleiss – 8000 UBS-Mitarbeitende dürfen ab sofort nicht mehr drucken

So will die UBS Emissionen senken:

Die UBS will bis 2050 die Treibhausgasemissionen über ihr gesamtes Geschäft hinweg auf netto Null senken. Durch glaubwürdige und transparente CO2-Ausgleichsmassnahmen und Investitionen in naturbasierte Lösungen will die Bank ihre bisherige Emissionslast bis zurück ins Jahr 2000 kompensieren. Zudem verpflichtet sich die Bank, in nachhaltige Fonds und Anlagen zu investieren.