Niklas-Wilson Sommer: Schnappt sich GC einen Social-Media-Star? 

Der 25-jährige Rechtsverteidiger spielte zuletzt in der 3. Bundesliga bei Waldhof Mannheim und wäre ablösefrei zu haben. Laut Sky gibt es Gespräche zwischen Sommer und GC.

Er ist ein Star in den sozialen Medien.

GC ist an Niklas-Wilson Sommer interessiert.

Social-Media-Star, Getränke-CEO, Modeproduzent und bald GC-Spieler? Der 25-jährige Deutsche Niklas-Wilson Sommer führt gemäss Sky aktuell Gespräche mit dem Zürcher Rekordmeister. Sommer spielte in den letzten beiden Saisons für Waldhof Mannheim in der 3. Bundesliga, wurde beim 1. FC Nürnberg ausgebildet und absolvierte Spiele für die U-16-Nationalmannschaft Deutschlands.

Der 25-jährige Rechtsverteidiger ist aktuell vertragslos und würde die Hoppers daher keine Ablösesumme kosten. Neben einer spielerischen Verstärkung wäre es für GC aber auch ein möglicher Marketingcoup. Denn: Auch neben dem Spielfeld ist Niklas-Wilson Sommer ein Star in Deutschland und der Grund, warum Teenager im ganzen Land mit Waldhof-Mannheim-Trikots rumlaufen.

Sommer hat 800’000 mehr Follower als GC

Willy, so wird Sommer von den Fans genannt, ist nämlich eine grosse Nummer in den sozialen Medien. Als Streamer auf Twitch hat er rund 800’000 Follower, auf Instagram sind es noch mehr und auch auf Youtube sind es über eine halbe Million. Im Vergleich: GC hat auf Instagram gerade mal 43’800 Follower. Doch er begeistert nicht nur mit Content auf diesen Plattformen, sondern zeichnet sich auch als erfolgreicher Geschäftsmann aus. So ist er etwa auch mitverantwortlich für das Hype-Vitaminwasser Vitavate, das Modelabel ére Studios und bei einem der aktuellen Mallorca-Hits «Partysau» ist Willy Sommer ebenfalls involviert.