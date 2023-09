800’000 Franken: England-Star Rashford zerlegt nach dem Spiel seine Luxuskarre

Der englische Fussball-Nationalspieler Marcus Rashford hat einen Autounfall nach einem Auswärtssieg von Manchester United unbeschadet überstanden. Wie die Nachrichtenagentur PA am Sonntag berichtete, ereignete sich der Unfall am Samstagabend nach dem 1:0 von Rashfords Team beim FC Burnley (mit Zeki Amdouni), bei dem Bruno Fernandes den entscheidenden Treffer für die Red Devils erzielt hatte. Nach dem Premier-League-Spiel kehrte die Mannschaft demnach per Teambus zu ihrem Trainingsgelände zurück, um ihre eigenen Autos abzuholen und nach Hause zu fahren.

Rashford stieg also in seinen knapp 800’000-fränkigen Rolls Royce und machte sich vom Trainingscampus in Carrington auf den Weg in seine Villa in einem anderen Vorort von Manchester. Nur: So schnell kam er nicht an. Denn der 25-Jährige kollidierte auf der Strasse mit dem Auto einer 74-jährigen Frau, wie die «Sun» berichtet. In der Folge touchierte der Flügelstürmer ein Lichtsignal. Wer die Schuld am Unfall trägt, ist nicht bekannt.