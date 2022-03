Bestmarke gebrochen – 807 Tore – Ronaldo knackt dank Traumtor einen Weltrekord

Damit hat der 37-Jährige so viele Treffer in seiner Karriere erzielt, wie kein anderer.

Aus über 20 Metern zieht Cristiano Ronaldo ab – was für ein Hammer! Hugo Lloris im Tor von Tottenham Hotspur hat keine Chance, der Ball zischt an ihm vorbei in die Maschen. Ein Traumtor des Superstars – ein weiteres Mal. Doch es ist nicht nur ein herrlicher Treffer, sondern auch ein weiterer Rekord für CR7.