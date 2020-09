Wie die Kantonspolizei Schwyz am Dienstag mitteilt, kam es am späten Montagnachmittag zu einem Polizeieinsatz im Gebiet Heideneggbahn unterhalb der Rigi Scheidegg. Ein 81-jähriger Mann war in den Nachmittagsstunden alleine im Waldgebiet zwischen Ochsenschneu und Teuffeli unterwegs um Pilze zu sammeln. Der Mann stürzte über eine steilabfallende Böschung hinunter und blieb verletzt liegen. Ein Wanderer wurde gegen 16.30 Uhr auf den gestürzten Mann aufmerksam und alarmierte die Rettungskräfte. Der Verunfallte verstarb noch vor Ort an seinen Verletzungen.