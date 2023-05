Neuhaus: 81-Jähriger fährt fünfjähriges Kind an

In Neuhaus SG kam es am Montagnachmittag zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem fünfjährigen Kind. Der 81-jährige Fahrer konnte die Kollision trotz Vollbremsung nicht stoppen.

1 / 4 Am Montag kam es in Neuhaus SG zu einem Zusammenprall zwischen einem Kind und einem Auto. (Symbolbild) Kapo SG Ein fahrunfähiger Teslafahrer kam in Staad SG von der Strasse ab und landete im Dickicht. Kapo SG Er musste seinen Fahrausweis abgeben. Kapo SG

Am Montag kam es im Kanton St. Gallen zu mehreren, teils schweren, Unfällen, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag mitteilte. Unter anderem in Neuhaus SG, wo um 17 Uhr ein 81-jähriger Autofahrer mit seinem Auto von Ricken SG in Richtung Rapperswil SG unterwegs war. Zur gleichen Zeit rannte ein fünfjähriges Kind auf dem Trottoir in dieselbe Richtung, wobei es plötzlich begann, die Strasse zu überqueren.

Trotz eingeleiteter Vollbremsung des 81-Jährigen kam es zum Zusammenprall zwischen dem Kind und dem Auto. Das Kind wurde von der Rega mit unbestimmten Verletzungen ins Spital geflogen.

Teslafahrer auf Abwegen

In Staad SG war ein 31-jähriger Autofahrer am Montag um 13 Uhr mit einem Tesla auf der Wartenstrasse von Thal SG in Richtung Hohriet SG unterwegs. Das Auto wich von der Strasse ab und kam im angrenzenden Dickicht zum Stillstand. Der Autofahrer wurde als fahrunfähig eingestuft. Der Fahrausweis wurde gesperrt. Es kam aufgrund eines Totalschadens zu einem Schaden von rund 20'000 Franken.

Motorradfahrer reagiert zu spät

In Sevelen SG fuhren drei Motorradfahrer im Alter von 41, 20 und 21 Jahren in genannter Reihenfolge hintereinander auf der Bahnhofstrasse Richtung Autobahnanschlusswerk. Der 41-Jährige hielt vor einem Fussgängerstreifen an, um Passanten den Vortritt zu gewähren. Der nachfolgende 20-Jährige hielt sein Motorrad ebenfalls ein.

Der dahinter folgende 21-Jährige bemerkte die stillstehenden Motorräder zu spät und prallte mit seinem in die anderen Motorräder. Dadurch kamen die Motorradfahrer zu Fall und der 21-Jährige zog sich eher leichte Verletzungen zu. Er wurde von der Rettung zur Kontrolle ins Spital gebracht.

