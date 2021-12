Horrorfund in Nizza : 81-Jähriger hortete über 100 tote Katzen zuhause

In Frankreich entdeckte eine Frau bei ihrem Onkel unzählige tote Katzen, nachdem dieser ins Spital eingeliefert worden war. Verschiedene Tierschutzorganisationen konnten 20 weitere Katzen lebend retten.

Über 100 tote und 20 lebende Katzen in schlechter Verfassung sind in der Wohnung eines 81-Jährigen in Nizza entdeckt worden. Das berichtete eine Tierschutzorganisation am Montag. Die meisten Tierkadaver seien in Plastik- oder Holzkisten aufbewahrt worden, berichtete die Zeitung «Nice-Matin». Auf Video-aufnahmen war ein verwahrlostes Haus zu sehen, zwei tote Katzen lagen auch nebeneinander auf einem Sessel. Der Mann habe unter einer Tier-Sammelsucht gelitten, sagte Philippe Desjacques von einer Tierschutzorganisation.