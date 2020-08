Gossau SG 81-Jähriger stirbt beim Überqueren von Fussgängerstreifen

Am Donnerstagabend wurde ein Fussgänger von einem Auto angefahren und dabei tödlich verletzt. Der Mann wurde vom Auto auf einem Zebrastreifen frontal erfasst.

Der Mann wurde mehrere Meter weit weggeschleudert und verstarb schwerst verletzt an der Unfallstelle

In Gossau im Kanton St. Gallen erfasste am Donnerstagabend ein Auto einen 81-Jährigen Mann, der einen Fussgängerstreifen überquerte.

Der Unfall ereignete sich an der St. Gallerstrasse in Gossau, nur wenige Kilometer von der Kantonshauptstadt St. Gallen entfernt. Ein 22-jähriger Autofahrer erfasste einen 81-jährigen, der einen Fussgängerstreifen von rechts nach links überquerte. Das Auto traf den Rentner frontal. «Der Fussgänger wurde mehrere Meter weggeschleudert und kam schwerst verletzt auf der Strasse zu liegen», schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung.