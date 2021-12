Ahmad-Mujtaba Mostakiem ist eigentlich Neurologe und will in einem Drei-Schicht-System 81 Stunden lang durchimpfen.

In einem Hotel in Duisburg möchte er bis am 27. Dezember hunderte Impfdosen verabreichen.

Im deutschen Duisburg hat ein Arzt einen weihnächtlichen Impfmarathon gestartet. Wie die « Bild » berichtet, möchte das Team rund um Neurologe Ahmad-Mujtaba Mostakiem bis am 27. Dezember um 18 Uhr Tag und Nacht durchimpfen. Dazu haben sie sich in einem Hotel nahe des Hauptbahnhofs eingerichtet. Mehrere Tausend Impfdosen von verschiedenen Herstellern seien zu diesem Zweck bestellt worden.

«Möchte etwas zurückgeben»

Ärztinnen und Ärzte erhalten in Deutschland normalerweise 28 Euro je Impfung, die sie verabreichen. Das spezielle Engagement wird Mostakiem jedoch vergütet: Wer an Wochenenden, Feiertagen, am 24. oder 31. Dezember impft, erhält einen Zuschlag von acht Euro und somit 36 Euro pro Impfung.

Mostakiem betont, dass es ihm darum gehe, die Impfzahlen weiter zu erhöhen. In Krisenzeiten müsse man auch unkonventionelle Lösungen finden, um den Impf-Boom voranzutreiben, so der Arzt mit afghanischen Wurzeln. «Nachdem ich und meine Familie in Deutschland so positiv aufgenommen worden sind, möchte ich der Gesellschaft etwas zurückgeben.»