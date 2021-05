Oberösterreich : 82-jährigem Mann wird das falsche Bein amputiert

Einem Spital in Österreich ist ein «tragischer Behandlungsfehler» unterlaufen. Ein Patient verliert beide Beine.

Einem 82-jährigen Patienten ist in einer Klinik in Österreich das falsche Bein amputiert worden. Dem Mann hätte eigentlich das linke Bein abgenommen werden sollen, teilte das Klinikum Freistadt am Donnerstag mit. Kurz vor der Operation am Dienstag sei aber die falsche Gliedmasse markiert worden. Es handle sich um einen «tragischen Behandlungsfehler». Die Verwechslung sei beim Verbandwechsel entdeckt worden. Dem Patienten muss nun auch das zweite Bein entfernt werden. Die oberösterreichische Gesundheitsholding hat umfassende Aufklärung angekündigt. Die Staatsanwaltschaft soll eingeschaltet werden.