USA : 82-Jähriger ergaunert 800’000 Dollar mit gefälschten Basketball-Karten

Der Mann sei in Denver verhaftet worden, nachdem vor einem Bundesgericht im New Yorker Bezirk Brooklyn Anklage wegen Betrugs gegen ihn erhoben worden sei, teilte das örtliche Büro der Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Die mutmassliche Masche des Beschuldigten reicht demnach bis 2015 zurück.

Auch gegen originale Sammelkarten getauscht

Ihm werde unter anderem zur Last gelegt, 2019 einem Opfer aus dem Ort Manhasset im Staat New York eine gefälschte Sammelkarte für 4500 Dollar verkauft zu haben, hiess es. 2017 soll er gleich zwei solcher Karten gegen zwei echte Sammelkarten mit dem Konterfei des früheren Footballstars Tom Brady getauscht haben.

Der Beschuldigte sollte am Mittwoch zunächst vor einem Gericht in Colorado erscheinen, zu einem späteren Zeitpunkt ist eine Anhörung in New York geplant.