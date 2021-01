Ü75 keine Garantie für sofortige Impfung : 84-Jähriger erhält vorerst keinen Impftermin – weil er gesund ist

Nicht alle Menschen ab 75 können sich derzeit für eine Impfung gegen Covid-19 anmelden. Aufgrund eines Algorithmus werden wohl jene mit chronischer Erkrankung bevorzugt. Die nationale Impfstrategie sieht eine solche Unterscheidung allerdings nicht vor.

So wurde 84-Jähriger im Kanton Freiburg auf die Warteliste gesetzt – offenbar, weil er ansonsten keine chronischen Erkrankungen aufweist. (Symbolbild)

Begehrte Vakzinen: In der Schweiz werden aktuell die über 75-Jährigen gegen Covid-19 geimpft.

Eine solche ist in der nationalen Impfstrategie allerdings nicht vorgesehen. Gemäss dieser hätten sowohl die über 75-Jährigen als auch Personen mit schwerer Grunderkrankung erste Priorität für einen Impftermin, sagt Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen.

Die Freiburger Gesundheitsdirektion gibt an, für die Anmeldungen das System des Bundes zu verwenden. Dieses nehme höchstwahrscheinlich die Priorisierung vor.

Die Bernerin Elisabeth I.* wollte kürzlich ihren 84-jährigen Schwiegervater für eine Impfung im Kanton Freiburg anmelden. Da dieser zwar alt, aber kerngesund ist, kreuzte sie bei der Frage nach den chronischen Krankheiten «Nein» an.

Kaum hatte sie die Registrierung abgeschlossen, erhielt sie die Meldung, dass sie keinen Termin erhalte und der Schwiegervater stattdessen auf die Warteliste gesetzt werde. Für I. eine böse Überraschung: «Ich habe mich tierisch aufgeregt, denn ich wusste, dass Personen über 75 ein Recht auf eine Impfung haben – unabhängig von ihrem Gesundheitszustand. Nur weil ich das Kreuzchen am falschen Ort gesetzt habe, wird mein Schwiegervater jetzt nicht geimpft.»

«90-Jähriger muss doch möglichst rasch geimpft werden»

Kurze Zeit später wurde I. ganz anders informiert: «Sie sagten mir, dass es kein Fehler sei, sondern dass es eine Priorisierung gebe.» Zuerst würden demnach alte Menschen mit einer chronischen Erkrankung geimpft. Gesunde Personen über 75 seien erst in einer zweiten Phase an der Reihe.

Bei der Anmeldung ihrer 87-jährigen Schwiegermutter kreuzte I. bei der Frage zu den Vorerkrankungen kurzum «Ja» an – und bekam gleich einen Impftermin zugewiesen. «Im Gegensatz zu meinem Schwiegervater kann sich meine Schwiegermutter nun schon sehr bald impfen lassen.»

Die Priorisierung erachtet I. als unverhältnismässig und riskant: «Eine 90-jährige Person muss doch einfach möglichst rasch geimpft werden, das ist sonst zu gefährlich.» Um ihren Schwiegervater macht sie sich nun grosse Sorgen. «Wenn er an Corona erkrankt, nur weil er sich nicht rechtzeitig impfen lassen konnte, werde ich mich informieren und rechtliche Schritte einleiten», so die Bernerin.

«Gehe davon aus, dass Priorisierung stattfindet»

Die Freiburger Gesundheitsdirektion erklärt auf Anfrage, sie benutze für die Impftermine das System des Bundes. «Der Algorithmus entscheidet anhand verschiedener Kriterien, auch des Alters», sagt Sprecherin Claudia Lauper. Personen über 75 Jahre hätten Vorrang. Ob zwischen den Gesunden und den Kranken unter ihnen tatsächlich eine Priorisierung stattfinde, kann Lauper nicht abschliessend beantworten. «Da der Algorithmus aber explizit nach chronischen Erkrankungen fragt, gehe ich davon aus, dass es so ist.»

Auch für die kommenden Tage und Wochen schliesst Giebel eine Priorisierung innerhalb der ersten Impfgruppe aus. Seit dem Impfstart am 11. Januar, binnen einer Woche also, habe man 55'000 Termine vergeben können (erste und zweite Dosis), ab Montag werde zusätzlich Moderna verimpft. «Das erhöht die Kapazitäten», so Giebel. «Unsere Impfstrategie sieht vor, sobald als möglich die zweite Untergruppe, Höchstrisikopersonen zwischen 16 und 74 Jahren, zur Impfung zuzulassen.»