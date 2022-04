Ukraine-Krieg: 84-jähriger Grossvater fährt über 1000 Kilometer, um seine Familie zu retten

Die Familie ist in den Westen der Ukraine geflüchtet und vorerst in Sicherheit.

Genug für Opa Valentyn Mykolayovych. Er ist der Einzige in der Familie, der ein Auto lenken kann. Kurzerhand entschloss er sich dazu, die Familie in Sicherheit zu bringen. Valentyns Sohn, dessen Frau und die drei Enkelkinder quetschten sich in das Auto und machten sich auf die über 1000 Kilometer lange Strecke auf. Mit dabei war auch noch der Dackel der Familie, wie Unicef Ukraine auf Facebook schreibt.

Die Familie ist vorerst in Sicherheit

Von ihrem Dorf Stepowe ging es zunächst in die nächst grössere Stadt Saporischschja in eine Flüchtlingsunterkunft. Dann nahm die Familie den beschwerlichen Weg in die West-Ukraine nach Iwano-Frankiwsk auf sich. Die Strecke beträgt mehr als 1000 Kilometer. Die Familie ist nun vorerst in Sicherheit.