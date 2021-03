Er sei von Lugano her gekommen, als er auf eine Radarkontrolle gestossen sei. Der Rentner war mit 75 Stundenkilometern auf einer 60er-Strecke unterwegs. «Kurz vor einer Tankstelle wurde ich geblitzt. Ich war überzeugt, dass es eine 80er-Strecke ist. Ich finde es sehr hinterhältig, dort einen Radar zu platzieren», so der Senior, der sagt, dass er nicht generell gegen Radarkontrollen sei.

Weil der Rentner nicht bezahlt, steigt die Busse von 250 Franken inklusive Mahngebühren und Verwaltungskosten auf 450 Franken an. Anstelle der Busse schlägt der Rentner sogar vor, gemeinnützige Arbeit zu leisten. «Als niemand reagierte, sagte ich mir, da gehe ich lieber ins Gefängnis. Denn ich wollte diese Busse auf keinen Fall bezahlen, es ging mir ums Prinzip», so der 84-Jährige. Vor kurzem trat der Rentner nun seine zweitägige Gefängnisstrafe an und berichtete in den Tessiner Zeitungen über seinen 48-Stunden-Aufenthalt hinter Gittern.