Krieg in der Ukraine : 84 Marschflugkörper an einem Tag abgefeuert – geht Putin nun die Munition aus?

Autos stehen nach dem russischen Raketenangriff in Kiew in Flammen.

Die Raketenangriffe auf Kiew am Montag fielen heftig aus.

Russland hat dabei wohl seine letzten Vorräte an modernen Raketen verbraucht.

Putin hat am Montag mehrere Städte in der Ukraine bombardiert.

Wohl als Racheakt für den Anschlag auf die Krim-Brücke letzten Samstag hat Putin am Montagmorgen mehrere ukrainische Städte angreifen lassen. Die Vergeltung kostete Putin aber auch Munition. Insgesamt wurden 84 Marschflugkörper auf die Ukraine abgefeuert, wie «Forbes» berichtet. Insgesamt soll das Putin um die 400 bis 700 Millionen US-Dollar gekostet haben. Nun könnten aber Russland laut Experten die modernen Raketen ausgehen.

Marschflugkörper auch von Belarus aus abgefeuert

Auch die NZZ geht davon aus, dass Putin sogenannte «Cruise-Missiles» ausgehen würden. Zum Einsatz kamen am Montag ausschliesslich Waffen, die von russischem Boden aus gestartet wurden: Marschflugkörper (Cruise-Missiles), ballistische Raketen sowie unbemannte Flugkörper aus iranischer Produktion, sogenannte Kamikaze-Drohnen.

Das Institute for the Study of War «ISW» erklärte, dass Russland seine Raketen von zehn strategischen Bombern im Kaspischen Meer und aus Nischnij Novgorod sowie sechs Raketenträgern im Schwarzen Meer abgefeuert habe. Die iranischen Shahed-Drohnen hingegen seien von der Halbinsel Krim und von Belarus aus abgeschossen worden.