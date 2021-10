Riesenskulptur stoppt Auto – 85-Jährige kracht mit ihrem Auto in ein Kunstwerk

An der Kreuzung Baarer-/Gotthardstrasse kam es am Donnerstagabend kurz vor 17.45 Uhr zu einem Unfall. Eine 85-jährige Rentnerin prallte zuerst in ein vor ihr fahrendes Auto und schob dieses zur Seite. Anschliessend fuhr sie an der Ampel vorbei, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte auf dem Vorplatz der Einkaufs-Allee Metalli nach mehreren Metern mit der neun Meter hohen Skulptur. Erst durch diesen Aufprall kam das Fahrzeug zum Stillstand.