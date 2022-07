Stansstad NW : 85-Jährige wird von zwei Männern in ihrer Wohnung gefesselt und ausgeraubt

Eine Rentnerin ist in Stansstad von zwei Männern in ihre Wohnung gedrängt und gefesselt worden. Die Täter erbeuten Deliktsgut in der Höhe von mehreren Zehntausend Franken.

Am Montag um 10.50 Uhr erhielt die Kantonspolizei Nidwalden die Meldung, dass eine 85-jährige Frau in ihrer Wohnung in Stansstad überfallen wurde. Die Rentnerin sei von zwei unbekannten Männern an der Wohnungstür angesprochen worden. Daraufhin hätten die Täter die Frau in die Wohnung gedrängt und gefesselt. Aus der Wohnung sei im Anschluss Deliktsgut in der Höhe von mehreren Zehntausend Franken geraubt worden.



Die Täter liessen die 85-Jährige gefesselt zurück und flüchteten in unbekannte Richtung, wie die Kantonspolizei Nidwalden am Mittwoch mitteilte. Dem Opfer sei es dennoch gelungen, einen Notruf abzusetzen. Durch die rasch vor Ort eintreffenden Polizeikräfte habe die Rentnerin befreit werden können.