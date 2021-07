1994 Versunkene «Estonia» : 852 Tote bei Schiffsuntergang - und noch immer ist die Ursache ein Rätsel

Vor knapp 27 Jahren sank die Fähre «Estonia», 852 Menschen kamen dabei ums Leben. Noch immer ist die Ursache nicht restlos geklärt. Jetzt wird das gesunkene Wrack neu untersucht.

Die «Estonia» war in der Nacht zum 28. September 1994 mit 989 Menschen an Bord auf ihrem Weg von Tallinn nach Stockholm vor der finnischen Südküste gesunken.

Knapp 27 Jahre nach dem Untergang der Ostsee-Fähre «Estonia» haben Ermittlungsbehörden aus Estland und Schweden mit neuen Untersuchungen am Wrack des Schiffes begonnen. Seit Freitag findet bis zum 18. Juli eine Vorstudie statt, bei der das Wrack und der Meeresboden mit Echolot- und Sonargeräten untersucht werden. Auch ein Unterwasserroboter mit Kamera kommt zum Einsatz. Die Daten, die mit Hilfe von Expertinnen und Experten der Stockholmer Universität SU erhoben werden, sollen später visualisiert werden, was mehrere Monate dauern kann. Umfassendere Untersuchungen sind dann im nächsten Frühling geplant.

Internationale Gedenkfeier

Wie die schwedische Havariekommission mitteilte, trafen das schwedische Schiff «Electra af Askö» und die estnische «Eva 316» in der Nacht zum Freitag für die Vorstudie an der Unglücksstelle ein. Auf einem weiteren Schiff der estnischen Grenzwache hielten Bischöfe aus Finnland, Schweden, Estland und Lettland mittags zunächst eine Gedenkzeremonie für die Opfer ab, ehe bis zum Abend Untersuchungen mit einem sogenannten Multibeam-Echolot durchgeführt wurden. Wegen hohen Seegangs wurden die Arbeiten rund um das in knapp 80 Metern Tiefe liegende Wrack am späten Abend zunächst abgebrochen. Wie es am Samstag weitergehen sollte, war von den Wettervorhersagen abhängig.